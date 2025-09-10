Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh

Chị Liên cho biết, gia đình có 2 nhà tắm và 2 nhà vệ sinh ở tầng 1 và tầng 2, thường chỉ dùng ở tầng 2. Tối 8/10, do chị đang dùng nhà vệ sinh tầng 2, con gái 12 tuổi phải xuống tầng 1 dùng tạm.

Sự việc xảy ra vào tối 8/10 trong gia đình chị Vũ Thị Ngọc Liên (SN 1990) trú tại phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng, tỉnh Hải Dương cũ).

Một lát sau, thấy con gái hét thất thanh, chị vội chạy xuống. Ngó vào nhà vệ sinh, chị sững người khi thấy một con rắn cạp nia đang cuộn tròn ở phía sau bồn cầu.

“Con gái tôi kể lại, lúc định đi vệ sinh thì phát hiện bồn cầu có dấu vết lạ. Bình thường bồn cầu rất sạch sẽ, nhưng khi đó lại xuất hiện một vệt bùn đất dài từ dưới lên, trông như có con gì đó vừa bò qua.

Hơn nữa, cháu nghe thấy tiếng ‘phì phì’, nên quan sát kỹ thì thấy một chiếc đuôi rắn đang ngoe nguẩy phía sau nắp bồn cầu”, chị Liên kể lại.