Ralf Rangnick: HLV người Đức đầu tiên thắng trận ra quân tại Anh

Ralf Rangnick từng nói trong một cuộc phỏng vấn trên Red Bulletin: Tương lai của bóng đá nằm ở sự ‘rèn luyện trí não’. Bóng đá đã khác hơn trong trong 10 năm qua với trọng tâm là chuyển đổi trạng thái giữa có và không có bóng. Xác suất ghi bàn cao nhất là 10 giây sau khi đoạt bóng. Xác suất đoạt lại bóng cao nhất là 8 giây sau khi mất. Mọi thứ khác theo sau hai con số này”.

Ralf Rangnick nổi tiếng với vai trò của nhà hoạch định chiến lược cho CLB hơn là vai trò HLV trên sân. Trong cuốn sách “Das Reboot: How German football reinvented itself and conquered the World – Cách bóng đá Đức hồi sinh và chinh phục thế giới”, ông nói về phòng cách của mình thiên về xây dựng CLB hơn là đội hình trên sân. Mọi thứ tập trung vào 3 chữ “C”, mà cụ thể nhất là tại RB Leipzig và Redbull Salzburg, nơi ông biến hai đội bóng non trẻ thành thế lực tại Đức và Áo.

Ralf Rangnick có tiếp bước thành công của Alex Ferguson?

Đầu tiên là Concept (ý tưởng): xây dựng phong cách nhất quán cho CLB trên mọi khía cạnh và đặt trọng tâm từ đây. Để ngay cả khi thua be bét, các CĐV lẫn giới chuyên môn đều có thể nhận ra thứ bóng đá và bản sắc mà đội muốn chơi.

Competence (năng lực): tìm ra những người tốt nhất cho mỗi việc, đảm bảo đủ năng lực ở mọi vị trí trong CLB. Khi đã xác định được con người, nhiệm vụ của người điều hành là thuyết phục họ tham gia hành trình.

Capital/Cash (tài chính): tài chính giúp CLB thực hiện triết lý mong muốn, phải đi cùng chứ không thay thế 2 chữ C đầu tiền.

Ở MU, cả 3 chữ C ấy có đủ, chờ xem Ralf Rangnick biến thành hiện thực thế nào?