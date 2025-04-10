Rải tiền, tặng ô tô, khoe có 4 nhà máy, tuyên bố bỏ 100 tỷ mua công thức thuốc xương khớp: Hàng loạt bê bối của Hoàng Hường trước khi bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, sinh năm 1987, quê Phú Thọ) cùng 5 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, bị can Hoàng Thị Hường là một nữ doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội với các livestream bán hàng online. Các tài khoản mạng xã hội của Hoàng Thị Hường đều có lượng người theo dõi rất lớn, điển hình như Fanpage Hoàng Hường (1,3 triệu người theo dõi), Gia đình Hoàng Hường (1,4 triệu), Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường (2,1 triệu), Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường (1,5 triệu)... Tất cả các tài khoản này đều có ảnh đại diện là Hoàng Thị Hường.

Hoàng Hường là người đại diện của nhiều thương hiệu như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường…

Bắt đầu nổi tiếng từ các buổi livestream bán hàng trực tuyến, Hoàng Hường thu hút sự chú ý không chỉ bởi sản phẩm mà còn vì phong cách thể hiện phô trương tài sản và tổ chức tặng quà giá trị lớn.

Hoàng Hường bị bắt. Ảnh: VTV

Bỏ ra 100 tỷ đồng mua công thức xương khớp, 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên?

Vào thời điểm cuối năm 2021 - đầu năm 2022, cái tên Dược phẩm Hoàng Hường nổi lên như một hiện tượng trong làng thực phẩm chức năng. Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok, hình ảnh bà Hoàng Hường – người tự xưng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường (Công ty Hoàng Hường) quảng cáo nước súc miệng, thực phẩm hỗ trợ xương khớp, hoạt huyết, kem đánh răng… xuất hiện với tần suất dày đặc.