Ragasa đi qua để lại đống hoang tàn ngổn ngang Trung Quốc và Philippines

Hồng Kông (Trung Quốc) đã trải qua gần 11 giờ trong tình trạng báo động bão cấp 10, mức cao nhất, khi bão Ragasa quét qua. Đây là một trong những lần cảnh báo cấp cao nhất kéo dài nhất trong lịch sử khí tượng của thành phố, chỉ ngắn hơn kỷ lục 11 giờ của bão York năm 1999 và vượt qua thời gian của bão Mangkhut năm 2018.

Sân bay quốc tế Hồng Kông dự kiến sẽ hoạt động trở lại hoàn toàn vào sáng thứ Năm, xử lý hơn 1.000 chuyến bay trong ngày. MTR Corp cho biết các tuyến tàu điện ngầm chính trong đô thị, bao gồm tuyến Island và Tsuen Wan, đã hoạt động trở lại bình thường vào chiều thứ Tư.

Tính đến 8 giờ tối thứ Tư, chính quyền Hồng Kông đã nhận được 22 báo cáo về lũ lụt, một vụ sạt lở đất và 1.224 báo cáo về cây đổ. Tổng cộng 905 người đã phải tìm nơi trú ẩn trong 50 nơi trú ẩn tạm thời. Cơ quan Y tế Hồng Kông xác nhận 101 người (59 nam và 42 nữ) bị thương trong cơn bão và đã được điều trị tại các bệnh viện công.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), cơn bão đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người. Một hồ chắn của sông ở huyện Hoa Liên đã tràn bờ sau trận mưa xối xả do bão gây ra, khiến một bức tường nước đổ ập vào thị trấn, làm 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo trung tâm điều hành khẩn cấp. Khoảng 100 người vẫn bị mắc kẹt và đang chờ được giải cứu. Phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện đã ra thông cáo báo chí hôm thứ Tư chia buồn: "Chúng tôi hy vọng những người bị ảnh hưởng sẽ sớm ổn định cuộc sống."