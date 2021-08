Radar vượt đường chân trời Nga phát hiện F-35 trong mọi chuyến bay

15 phút trước Tin thế giới

Theo thông tin tổng hợp mà The Conversation được cung cấp, lực lượng đứng sau vụ đánh bom sân bay Kabul là nhánh chính thức của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở Afghanistan, được thủ lĩnh của IS ở Iraq và Syria công nhận.