Rắc một nắm baking soda vào ấm đun nước có tác dụng gì?

Mẹo hay rắc baking soda vào ấm đun nước Bột baking soda (natri bicacbonat) là một chất tẩy rửa tự nhiên, dễ tìm, giá khá rẻ, không độc hại, lại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Việc rắc một nắm bột baking soda vào ấm đun nước sẽ đem lại những tác dụng tuyệt vời dưới đây:

Baking soda phản ứng với canxi trong vôi, làm mềm cặn vôi và giúp chúng dễ dàng được loại bỏ. Sau khi rắc một nắm bột trắng vào ấm và đun sôi, bạn sẽ thấy các cặn vôi bong ra và dễ dàng lau sạch.

Khử mùi hôi và diệt khuẩn trong ấm đun nước

Trong quá trình sử dụng, ấm đun nước có thể bị ám mùi hôi do nước lâu ngày không được thay hoặc do vi khuẩn phát triển trong môi trường ẩm ướt. Điều này khiến cho nước đun ra có mùi khó chịu và không an toàn cho sức khỏe.

Việc rắc một nắm bột baking soda vào ấm đun nước và đun sôi sẽ giúp khử mùi hôi và diệt khuẩn. Đặc biệt, baking soda có khả năng khử mùi hiệu quả nhờ tính kiềm của nó. Khi được đun trong môi trường nước nóng, baking soda sẽ giúp loại bỏ các mùi hôi khó chịu do vi khuẩn hoặc nấm mốc gây ra.

Bên cạnh đó, baking soda còn có tính kháng khuẩn, giúp làm sạch ấm đun nước và bảo vệ sức khỏe của người sử dụng.

Rắc một nắm bột baking sda vào ấm đun nước giúp làm sạch ấm đun nước, loại bỏ cặn vôi, khử mùi hôi và giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng. (Ảnh: Swain.ces)