Rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan ứng viên giáo sư, phó giáo sư

Ngày 18/2, ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, trong đợt xét công nhận chức danh này, Văn phòng Hội đồng nhận được nhiều phản ánh, đơn thư khiếu nại liên quan đến hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Thông tin chủ yếu liên quan đến bài báo quốc tế của các ứng viên.

Ví dụ, ở ngành Kinh tế, một nhóm nhà khoa học gửi thư phản ánh về một ứng viên phó giáo sư là tác giả của năm bài báo khoa học quốc tế nhưng tất cả đều không đăng trên tạp chí uy tín. Trong đó, 1 bài đăng trên "Academy of Accounting and Financial Studies Journal" - tạp chí của nhà xuất bản "thương mại, chất lượng kém" Allied Academies (còn có tên khác là Allied Business Academies). Một bài đăng trên "Turkish Journal of Computer and Mathematics Education" - tạp chí chất lượng rất thấp. Một bài đăng trên tạp chí đã bị loại khỏi danh mục Scopus. Hai bài còn lại đăng trên tạp chí "Open Access", tức không thu phí người đọc, chỉ thu phí cao đối với người đăng.