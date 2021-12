Rà soát người nhập cảnh dương tính, giải trình tự gene tìm biến thể Omicron

Theo Bộ Y tế, từ tháng 10.2020 đến nay, thế giới đã liên tục ghi nhận những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Những biến thể này được Tổ chức Y tế thể giới (WHO) xếp thành các nhóm khác nhau như: biến thể được quan tâm (VOI-Variants Of Interest), biến thể đáng lo ngại (VOC-Variant Of Concern).



Ngày 24.11.2021, WHO ghi nhận biến thể Omicron tại Nam Phi. Đây là biến thể mới được xếp vào nhóm VOC, bước đầu đánh giá biến thể có khả năng lây lan nhanh, né tránh hệ thống miễn dịch, khó khăn trong việc chẩn đoán, xác định ảnh hưởng tới công tác giám sát và phòng chống dịch. Đến ngày 17.12.2021 đã ghi nhận biến thể Omicron tại 77 quốc gia/vùng lãnh thổ.