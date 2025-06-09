Rà soát dữ liệu gần 50 triệu thửa đất trên toàn quốc

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai toàn quốc

Theo Kế hoạch số 151/KH-BCA-BNN&MT vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an ban hành, Chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được triển khai từ 1/9 đến 30/11/2025 ở cả Trung ương và địa phương, trải rộng đến tận xã, thôn, xóm, tổ dân cư.

Mục tiêu xuyên suốt là rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã hình thành qua nhiều giai đoạn, đồng thời số hóa, cập nhật và chuẩn hóa thông tin để đảm bảo “đúng – đủ – sạch – sống”.

Trong đó, trọng tâm là rà soát, phân loại dữ liệu đất đai đã được xây dựng từ trước đến nay của gần 50 triệu thửa đất tại 2.342/3.321 đơn vị cấp xã.