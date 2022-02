Rà soát, đảm bảo thuốc ‘nội’ điều trị Covid-19 giá thấp nhất

Thuốc Molravir 400mg (hoạt chất Molnupiravir) của Công ty CP dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất là một trong 3 thuốc điều trị F0 được Bộ Y tế cấp phép tại Việt Nam.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir được cấp phép khẩn cấp để điều trị miễn phí cho người dân. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng xin ý kiến, ngoài phần điều trị miễn phí ở cơ sở, có thể cho bán tại các cơ sở đăng kí, kinh doanh về thuốc. Việc này nhằm để người dân có thể chủ động mua về điều trị tại nhà, theo đơn của bác sĩ kê. Bộ Y tế cũng sẽ hướng dẫn chi tiết về phác đồ điều trị và cách sử dụng thuốc, quản lý chất lượng, giá thuốc bán ra thị trường.



Trước đó, vào chiều 17/2, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đã cấp phép khẩn cấp 3 loại thuốc chứa hoạt chất molnupiravir điều trị Covid-19 do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.



Ba loại thuốc được cấp phép gồm Molravir 400 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam, Movinavir hàm lượng 200 mg của Công ty Cổ phần Hóa - dược phẩm Mekorpha và Molnupiravir Stella 400 của Công ty TNHH Stellapharm.



Molnupiravir là hoạt chất có tác dụng kháng virus, có tác dụng giảm tải lượng virus khi sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh, từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong. Thuốc dạng viên, dùng theo đường uống, thuận tiện cho F0 tại nhà.



Tối 17/2, chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS. Lê Văn Truyền, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) cho biết, quyết định cấp phép thuốc molnupiravir sản xuất nội địa rất ý nghĩa.



“Thứ nhất, chúng ta có thuốc sản xuất trong nước, không phụ thuộc vào nước ngoài.



Thứ hai, việc cấp phép này mang tính chất quyết định để lập lại trật tự cung ứng thuốc Molnupiarvir. Thời gian qua, trên mạng và thị trường bất hợp pháp, việc mua bán thuốc rất phức tạp và giá thuốc Molnupiravir được đẩy lên đến gần 10 triệu đồng/hộp 20 viên.



Do đó, cùng với việc cấp phép, Cục Quản lý dược cũng yêu cầu 3 doanh nghiệp nói trên báo cáo giá thuốc với Bộ Y tế. Các doanh nghiệp đã công bố giá thuốc họ sản xuất chỉ từ 300.000-500.000 đồng/hộp Molnupiravir”, đại diện Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) cho hay.



Theo Bộ Y tế, 3 loại thuốc trên (có thành phần hoạt chất Molnupiravir) được chỉ định điều trị Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng .



Về liều dùng, liều khuyến cáo cho người trưởng thành là uống 800mg Molnupiravir mỗi 12 giờ trong 5 ngày. Độ an toàn và hiệu quả của Molnupiravir khi sử dụng trong khoảng thời gian dài hơn 5 ngày chưa được xác định.



Nếu quên một liều quá 10 giờ, bệnh nhân không nên uống lại liều đã quên mà cần uống liều kế tiếp theo lịch trình. Không dùng gấp đôi liều để bù lại liều đã quên.



Giới hạn sử dụng: Không được sử dụng molnupiravir quá 5 ngày liên tiếp; không sử dụng Molnupiravir để dự phòng trước hay sau phơi nhiễm; không sử dụng để điều trị khởi đầu cho bệnh nhân cần nhập viện do Covid-19 do chưa ghi nhận lợi ích của Molnupiravir khi khởi đầu sử dụng ở đối tượng này.



Các bệnh nhân đã được sử dụng Molnupiravir trước khi nhập viện có thể tiếp tục sử dụng thuốc cho đủ liệu trình điều trị.