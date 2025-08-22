Rà soát camera an ninh tìm người phụ nữ ở Ninh Bình mất tích bí ẩn khi vào rừng

Ngày 22/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) thông tin, các lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục phối hợp với gia đình để tìm kiếm bà Trần Thị Vân (SN 1977, trú tại xã Tân Thanh), người đã mất tích khi vào rừng bắt ốc từ ngày 20/8.

Theo thông tin từ gia đình, bà Vân sống một mình, không có chồng con, nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề vào rừng cách nhà 5km bắt ốc ngòi, nhưng chỉ đi trong ngày.