Ra mắt trung tâm xúc tiến quảng bá hàng Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)

Lễ ra mắt có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Thành Long, đại diện các Bộ, ngành Việt Nam, Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng nhiều doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản và cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai.
Vietnam House là trung tâm xúc tiến thương mại đầu tiên của Việt Nam tại Nhật Bản, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nhật – một thị trường tiềm năng nhưng yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn. Tại đây, các sản phẩm Việt Nam sẽ được trưng bày, quảng bá và kết nối với hệ thống phân phối, đối tác và người tiêu dùng Nhật Bản.
|Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Hàng Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Vietnam House)
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao sáng kiến thành lập Vietnam House và nhấn mạnh vai trò chiến lược của trung tâm trong việc thúc đẩy thương mại song phương.
Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại Osaka trong việc kết nối, duy trì và phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ông đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thương mại, đầu tư và kinh doanh song phương.
|Các đại biểu thăm quan Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Hàng Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Vietnam House)
Đại diện Vietnam House, ông Nguyễn Tiến Hành chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn Vietnam House sẽ trở thành mái nhà chung của hàng Việt Nam tại Nhật, nơi quy tụ các sản phẩm đạt chất lượng cao, thể hiện bản sắc văn hóa và tiềm năng xuất khẩu. Đồng thời, đây cũng là nơi gắn kết cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào, tạo nên hệ sinh thái hỗ trợ hàng Việt phát triển bền vững tại Nhật Bản".
Vietnam House dự kiến sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, hội chợ sản phẩm, giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt Nam đến người dân Nhật Bản. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận các quy chuẩn kỹ thuật và nhu cầu thị trường địa phương.
Sự kiện ra mắt Vietnam House tại Osaka là bước đi thiết thực, góp phần hiện thực hóa chiến lược “Go Global” của hàng Việt, đưa sản phẩm Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và thực chất trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản.