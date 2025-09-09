Ra mắt trung tâm xúc tiến quảng bá hàng Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)

Lễ ra mắt có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Thành Long, đại diện các Bộ, ngành Việt Nam, Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng nhiều doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản và cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai.

Vietnam House là trung tâm xúc tiến thương mại đầu tiên của Việt Nam tại Nhật Bản, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nhật – một thị trường tiềm năng nhưng yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn. Tại đây, các sản phẩm Việt Nam sẽ được trưng bày, quảng bá và kết nối với hệ thống phân phối, đối tác và người tiêu dùng Nhật Bản.