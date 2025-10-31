Ra mắt nền tảng bảo vệ bản quyền số

Theo VCCA, tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang ngày càng gia tăng với nhiều hình thức. Sự bùng nổ của khoa học công nghệ vô tình khiến việc sao chép, phát tán trái phép các sản phẩm số trở nên dễ dàng hơn.

Các website lậu, ứng dụng vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Không gian mạng với đặc thù xuyên biên giới khiến việc xác định nơi vi phạm, đối tượng vi phạm phải chịu trách nhiệm... cũng trở nên phức tạp, khó khăn.