Ra mắt hai mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam

Ngày 15/8, Ford Việt Nam kỷ niệm 30 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời ra mắt mẫu Ford Territory phiên bản mới và Mustang Mach-E - mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ford cho ngành công nghiệp ôtô và kinh tế Việt Nam, đồng thời khẳng định, trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng phát triển, với gần 30 năm hoạt động, Ford Việt Nam là minh chứng sống động, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ. Ford Việt Nam đã đóng góp vào GDP của Việt Nam, tạo hàng nghìn việc làm và thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị các tập đoàn lớn như Ford tiếp tục tăng cường và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đem công nghệ, kỹ năng quản trị hiện đại vào Việt Nam, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ôtô cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Việt Nam hướng tới công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Thứ trưởng mong muốn Ford Việt Nam tiếp tục là cầu nối, ủng hộ sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cùng góp tiếng nói để hai bên giải quyết vấn đề thuế đối ứng, đáp ứng lợi ích và nhu cầu chính đáng của cả hai bên; thúc đẩy Hoa Kỳ xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đóng góp cho quan hệ hai nước phát triển thực chất, sâu rộng.