Ra mắt cuốn sách 25 năm Hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

Từ năm 2000, khi bóng đá chuyên nghiệp chính thức khởi động tại Việt Nam - đã đi qua nhiều chặng đường với những khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào.

25 năm - không chỉ là con số thời gian, mà còn là hành trình cống hiến của biết bao thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên, các câu lạc bộ, nhà quản lý và cả người hâm mộ cả nước.

Cuốn sách kỷ yếu được xuất bản nhằm ghi lại những dấu ấn quan trọng đó như một bản lưu niệm sống động, một nguồn cảm hứng để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục viết tiếp giấc mơ và khát vọng đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới.