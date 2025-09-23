Ra mắt chưa lâu, Ford Territory đã được giảm giá nhằm cạnh tranh với Mazda-CX5

Tưởng chừng cuộc đua về giá giữa Ford Territory và Mazda CX-5 sẽ kết thúc sau khi mẫu xe Mỹ đưa ra thị trường bản nâng cấp vào giữa tháng 8/2025, nhưng sang tháng 9/2025, hai mẫu xe này lại một lần nữa cùng nhau bước vào “đấu trường” cạnh tranh giảm giá. Mặc dù Territory mới không được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ như trước đây, nhưng lại được đại lý hỗ trợ giảm 20 triệu đồng trực tiếp vào giá bán.

Mức ưu đãi này được các showroom áp dụng cho cả 3 phiên bản, đưa giá bán thực tế của Ford Territory được hạ xuống còn 742-876 triệu đồng. Tuy mức giá khởi điểm thực tế của Territory đã thấp hơn giá niêm yết của Mazda CX-5 tiêu chuẩn (có giá 749 triệu đồng), nhưng trong tháng 9 này, CX-5 lại được nhà sản xuất hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Sau khi được áp dụng chính sách khuyến mại thì giá khởi điểm của Mazda CX-5 được hạ xuống 709 triệu đồng.

Ford Territory mới vừa được ra mắt tháng 8/2025

Ngoài ra, một số đại lý còn tung chiêu khuyến mãi giảm thêm 5 triệu đồng cho CX-5 tiêu chuẩn, hạ giá bán hạ xuống 704 triệu đồng. Mức giá này hiện dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (bản cao nhất với giá 705 triệu đồng).

Theo số liệu được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số cộng dồn của các hãng xe thành viên trong tháng 8/2025 giảm 18% so với tháng trước. Không nằm ngoài xu thế chung, Ford Territory cũng chịu ảnh hưởng khiến doanh số chỉ đạt 481 chiếc trong tháng 8, giảm 48% so với tháng trước đó. Vì sao lại có sự sụt giảm nhiều như vậy, nguyên nhân đánh giá khách quan ban đầu là do các đối thủ cùng phân khúc C-SUV vẫn chạy đua ưu đãi thì Ford Territory lại bị cắt khuyến mại.

Trong tháng 8/2025, Territory không còn được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ như những tháng trước, do đã xả hết các xe đời cũ còn tồn. Đến ngày 15/8, bản nâng cấp giữa vòng đời của Territory lại được giới thiệu và do là sản phẩm mới, nên hãng không ban hành chính sách ưu đãi đi kèm.

Tuy trước thực tế thị trường hiện nay, cộng thêm với thời điểm phải “chống chọi” với tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), nên Ford Territory 2025 dù vừa ra mắt vào ngày 15/8 thì bước sang tháng 9 đã nhanh chóng áp khuyến mại giảm giá.

Mazda CX-5 vẫn là mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất phân khúc tại Việt Nam

Theo anh Nguyễn Tuấn Đạt - người có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực ô tô nhận xét, nhìn chung, doanh số bán ô tô tại thị trường Việt Nam trong tháng 8/2025 sụt giảm trên hầu hết các nhóm xe cũng như các phân khúc. Điều này không lấy gì làm lạ khi sức mua ở những tháng trước đó chưa có dấu hiệu hồi phục rõ rệt trong khi tháng 8/2025 lại rơi vào thời điểm tháng 7 âm lịch. Đây cũng là khoảng thời gian được xem là mùa thấp điểm của thị trường khi người tiêu dùng thường có tâm lý kiêng mua các tài sản có giá trị lớn, bao gồm nhà cửa, ô tô….

Trong khi đó, tháng 8/2025 - Mazda CX-5 giảm 35,4% so với tháng 7/2023, đạt 1.025 xe nhưng vẫn tiếp tục dẫn đầu phân khúc C-SUV. Ngoài hai mẫu xe trên, nhiều sản phẩm khác trong phân khúc C-SUV cũng có ưu đãi trong tháng 9/2025 như Subaru Forester tiếp tục được nhà phân phối giảm 170-230 triệu đồng tùy phiên bản; Honda CR-V được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với bản G và L; Hyundai Tucson được TC Motor ưu đãi lên tới 55 triệu đồng.

Các chương trình khuyến mãi xuất hiện dày đặc trải dài khắp các phân khúc từ tháng này qua tháng khác cũng phản ánh thực tế rằng sức mua của thị trường ô tô Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào chính sách ưu đãi để kích cầu tiêu dùng.