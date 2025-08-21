Ra mắt Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Nga: Tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng đổi mới

Phóng viên (PV):Tiếp nối thành công của việc xuất bản các phiên bản điện tử tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục ra mắt Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Nga. Theo đồng chí, sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với việc đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài?

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình: Có thể khẳng định rằng trong 75 năm trưởng thành và phát triển, Báo Quân đội nhân dân đã có những bước tiến rất vượt bậc. Đây không chỉ là sự khẳng định vị thế của Báo Quân đội nhân dân trong lòng bạn đọc Việt Nam, mà còn khẳng định vị trí, vai trò của Báo trong nền báo chí, truyền thông quốc tế. Bởi lẽ, qua những chặng đường phát triển, Báo Quân đội nhân dân đã tự làm mới mình, tự đặt ra những áp lực, thách thức để vươn tầm, không chỉ trong cộng đồng người Việt Nam và đồng bào ta ở nước ngoài. Điều đó thể hiện qua việc xuất bản các phiên bản điện tử tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer cũng như lượng view, sự đón nhận rất lớn từ bạn đọc. Do đó, việc có thêm phiên bản điện tử tiếng Nga cho thấy nỗ lực không ngừng của Báo Quân đội nhân dân, tiếp tục khẳng định rằng Báo Quân đội nhân dân với tư cách là cơ quan ngôn luận không chỉ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà còn là tiếng nói của Đảng ta, tiếng nói của Nhà nước ta, tiếng nói của nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.