Ra mắt Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Nga: Tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng đổi mới

Phóng viên (PV):Tiếp nối thành công của việc xuất bản các phiên bản điện tử tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục ra mắt Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Nga. Theo đồng chí, sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với việc đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài?
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình: Có thể khẳng định rằng trong 75 năm trưởng thành và phát triển, Báo Quân đội nhân dân đã có những bước tiến rất vượt bậc. Đây không chỉ là sự khẳng định vị thế của Báo Quân đội nhân dân trong lòng bạn đọc Việt Nam, mà còn khẳng định vị trí, vai trò của Báo trong nền báo chí, truyền thông quốc tế. Bởi lẽ, qua những chặng đường phát triển, Báo Quân đội nhân dân đã tự làm mới mình, tự đặt ra những áp lực, thách thức để vươn tầm, không chỉ trong cộng đồng người Việt Nam và đồng bào ta ở nước ngoài. Điều đó thể hiện qua việc xuất bản các phiên bản điện tử tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer cũng như lượng view, sự đón nhận rất lớn từ bạn đọc. Do đó, việc có thêm phiên bản điện tử tiếng Nga cho thấy nỗ lực không ngừng của Báo Quân đội nhân dân, tiếp tục khẳng định rằng Báo Quân đội nhân dân với tư cách là cơ quan ngôn luận không chỉ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà còn là tiếng nói của Đảng ta, tiếng nói của Nhà nước ta, tiếng nói của nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
|Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tiếng Nga là một trong những thứ tiếng cơ bản với cộng đồng nói tiếng Nga rộng lớn. Đây cũng là thứ tiếng được sử dụng chính thức tại Liên hợp quốc. Chính vì vậy, việc ra mắt phiên bản điện tử tiếng Nga góp phần giúp Báo Quân đội nhân dân vươn xa hơn trên trường quốc tế. Điều này cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong nỗ lực chung triển khai công tác đối ngoại quốc phòng, một trong những lĩnh vực đối ngoại hết sức trọng yếu góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.
Vì vậy, với việc ra mắt phiên bản điện tử tiếng Nga, Báo Quân đội nhân dân đã khẳng định là một trong những lực lượng chủ công trên mặt trận công tác thông tin đối ngoại của Đảng ta. Đây cũng là bước triển khai rất thiết thực Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, cũng như Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15-4-2024 của Chính phủ về Chương trình hành động đến năm 2030 liên quan đến thực hiện công tác thông tin đối ngoại.
Có thể nói rằng Báo Quân đội nhân dân với nỗ lực lâu nay của mình và nỗ lực mới nhất liên quan đến việc ra mắt Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Nga đã tiếp tục sự tiên phong cũng như khẳng định nỗ lực không ngừng đổi mới trong bối cảnh truyền thông quốc tế cũng như công tác đối ngoại của nước ta có những bước phát triển rất mới.
PV: Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Liên bang (LB) Nga phát triển tích cực trong mọi lĩnh vực, đồng chí có kỳ vọng gì vào việc ra mắt Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Nga?
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình: Khi nói đến quan hệ Việt Nam-LB Nga, ta lại càng khẳng định hơn nữa ý nghĩa của việc Báo Quân đội nhân dân ra mắt phiên bản điện tử tiếng Nga. Năm nay hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30-1-1950/30-1-2025). Trong 75 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã được thử thách qua những thăng trầm của lịch sử và cho thấy sự thủy chung, son sắt và tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Năm nay có rất nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ. Đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, quan hệ hai nước tiếp tục có thêm động lực mới, xung lực mới rất mạnh mẽ để phát triển. Các bộ, ngành hai bên đang tích cực triển khai những thỏa thuận đã đạt được.
Trong bầu không khí chung như vậy, việc Báo Quân đội nhân dân ra mắt phiên bản điện tử tiếng Nga là một hoạt động rất thiết thực. Trên bình diện riêng, đó là những gì mà bạn bè Liên Xô trước đây, nước Nga ngày nay giúp đỡ chúng ta trong việc phát triển kinh tế-xã hội và đặc biệt là trong công cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Trên bình diện chung, đó là tình cảm của người dân Việt Nam đối với Liên Xô trước đây, nước Nga ngày nay và cả tình cảm của người dân Nga đối với đất nước, văn hóa Việt Nam.
Sự ra đời của Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Nga rất đúng thời điểm, rất trúng vào yêu cầu về phát triển quan hệ giữa hai nước. Vì vậy, tôi mong rằng phiên bản điện tử tiếng Nga của Báo Quân đội nhân dân sẽ không ngừng phát triển, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu hai nước và có những chuyên mục hấp dẫn, phục vụ đúng nhu cầu, mong muốn tìm hiểu về Việt Nam của người Nga. Tôi cho rằng không chỉ người Nga mà cả cộng đồng nói tiếng Nga trên thế giới mong muốn tìm hiểu về Việt Nam và quan hệ giữa hai nước.
PV:Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!
TUẤN SƠN-ĐẶNG HUẾ-THÙY LINH (thực hiện)
