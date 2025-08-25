Ra mắt 3 mạng lưới công nghệ lượng tử, an ninh mạng và UAV Việt Nam

Mạng lưới UAV Việt Nam hướng tới đưa Việt Nam từ một thị trường tiêu thụ trở thành quốc gia sản xuất, sáng tạo và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ.

Trong khi đó, Mạng lưới ViSecurity được thành lập hướng tới làm chủ công nghệ bảo mật, phát triển giải pháp “Make in Vietnam” bảo vệ hạ tầng số trọng yếu, đồng thời kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và viện nghiên cứu với các trung tâm an ninh mạng quốc tế. Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch mạng lưới, cho biết: "ViSecurity sẽ góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ bảo mật hàng đầu ở khu vực và trên thế giới".

Mạng lưới VNQuantum tập trung vào ba trụ cột: nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ lượng tử trong tài chính, kinh tế, y tế, an ninh, quốc phòng; tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp nhận, chuyển giao tri thức tiên tiến.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng mong muốn 3 mạng lưới mới sẽ là "cánh tay nối dài", đồng hành cùng Chính phủ, bộ, ngành, doanh nghiệp. Ảnh: Du Lam

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá việc thành lập 3 mạng lưới công nghệ chiến lược là sự kiện khởi đầu của một hành trình dài, nơi trí tuệ Việt Nam trong và ngoài nước cùng nhau góp sức để định hình tương lai đất nước.

"Phát triển các ngành công nghệ chiến lược không còn là sự lựa chọn, mà là mệnh lệnh phát triển của dân tộc. Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 đã cho chúng ta tinh thần và tầm nhìn mới, Quyết định 1131 đã cho chúng ta mục tiêu điểm đến, và hôm nay, các mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược chính là hành động", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn 3 mạng lưới sẽ là 'cánh tay nối dài', đồng hành cùng Chính phủ, cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp; chủ động tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, qua đó góp phần giải quyết những thách thức lớn, biến 'bài toán khó' của đất nước thành 'cơ hội lớn' cho tương lai. Đồng thời, cùng với 2 mạng lưới bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thành lập từ năm 2024 sẽ phát triển mạnh mẽ để trở thành những “hạt nhân đổi mới sáng tạo” trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.