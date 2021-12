Quỳnh Trần JP 'tức phát điên' vì nấu ra 1 món trông như mắm tôm

Trong "vũ trụ vlogger", có lẽ Quỳnh Trần JP là một trong những "mẹ bỉm" được nhiều người yêu thích nhất. Không chỉ bởi những màn mukbang vô cùng chân thật, cách nói chuyện thoải mái, Quỳnh Trần JP còn chia sẻ rất nhiều công thức nấu nướng, cách trồng cây, làm vườn... hữu ích cho người xem.

Nếu theo dõi Quỳnh Trần thường xuyên, hẳn nhiều người cũng phải trầm trồ bởi khả năng nấu nướng của cô khi có thể làm được đủ các món trên đời. Ấy vậy mà mới đây, một trong số những lần hiếm hoi, thành quả nấu nướng của Quỳnh Trần lại không khác nào thảm hoạ khiến cho nữ YouTuber "tức phát điên"...

Quỳnh Trần JP "tức phát điên" vì nấu ra 1 món trông như thảm hoạ, dân mạng ai cũng tưởng mắm tôm khi nhìn thành phẩm.

Có thể thấy, Quỳnh Trần khá bực bội khi món ăn mà cô kì vọng lại trở nên như vậy. Cụ thể, theo những gì cô tìm hiểu từ trước thì khi làm khoai mỡ sẽ có màu đen, rồi dần dần nấu lên mới ra màu tím đẹp mắt như trên mạng.