Quỳnh Kool đáp trả

Trở lại màn ảnh với vai Trúc Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh, Quỳnh Kool nhận nhiều bình luận trái chiều từ khán giả. Theo kịch bản, Trúc Lam là người phụ nữ đã lập gia đình, có tính cách tiểu thư do được chiều chuộng từ nhỏ.

Trong đời sống hôn nhân, Trúc Lam vô lo vô nghĩ, dồn mọi gánh nặng cho Toàn - nhân vật do diễn viên Tô Dũng đảm nhận. Trước khi xảy ra biến cố mất đứa con đầu lòng, cuộc sống của cả hai khá yên bình dù vẫn có những mâu thuẫn vặt vãnh.

Lam yêu động vật, hết lòng chăm sóc thú cưng nhưng vô tâm với bạn đời. Cô không màng tới việc chồng phải chi ly từng đồng sinh hoạt phí để cân bằng cuộc sống. Cả hai bắt đầu có khoảng cách, không tìm được tiếng nói chung khi Lam phát hiện mang thai.