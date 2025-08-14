Quỳnh Kool bị chê

Quỳnh Kool đang gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ qua phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh" - được remake từ bộ phim đình đám của Trung Quốc năm 2020 là "30 chưa phải là hết".

Trong phim, Quỳnh Kool sẽ đảm nhận nhân vật của Chung Hiểu Cần (Trung Quốc). Cô vào vai Trúc Lam - người từng tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả nhưng cuối cùng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau "Chúng ta của 8 năm sau", đây là lần thứ hai Quỳnh Kool vào vai người phụ nữ đổ vỡ tình cảm.

Mặc dù là nữ diễn viên hot của VTV thời gian qua nhưng Quỳnh Kool trong "Gió ngang khoảng trời xanh" lại nhận về ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Quỳnh Kool khá hợp vai khi thể hiện đúng tính cách, suy nghĩ của một người vợ 30 tuổi nhưng rất trẻ con, suy nghĩ đơn giản.