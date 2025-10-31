Quỳnh Anh Shyn xin lỗi, gỡ gấp bộ ảnh Halloween Ông Thọ gây tranh cãi

Quỳnh Anh Shyn cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã góp ý, cho biết đây là cơ hội để bản thân nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày.

Nguyên văn chia sẻ của Quỳnh Anh Shyn:

Chào mọi người, mình là Quỳnh Anh Shyn

Hôm nay, Shyn đã nhận được rất nhiều lời góp ý và chia sẻ xoay quanh bộ ảnh hoá trang nhân dịp Halloween mà Shyn đăng tải.

Bên cạnh những tình cảm yêu mến từ mọi người, Shyn cũng đọc được nhiều ý kiến góp ý rất chân thành về ý tưởng lần này.

Với Shyn, Halloween luôn là dịp để mọi người được vui, được sáng tạo và thử sức với những điều khác biệt. Nhưng Shyn cũng hiểu rằng, là một người làm nghệ thuật, Shyn cần cẩn trọng hơn trong cách thể hiện để không khiến ai cảm thấy chưa thoải mái.

Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số bạn khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng.

Sau khi cùng ê-kíp xem xét kỹ lại, Shyn đã quyết định gỡ bỏ những hình ảnh liên quan để tránh gây thêm hiểu lầm hay tranh luận không cần thiết.

Shyn rất biết ơn vì mọi người đã dành thời gian góp ý và quan tâm. Những chia sẻ đó giúp Shyn nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày.

Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Shyn trong suốt hành trình này.