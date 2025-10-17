Quỳnh Anh Shyn bị móc vali, mất hết trang sức vàng

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ, do lịch trình bay dày đặc và không có trợ lý đi cùng, cô buộc phải gửi toàn bộ hành lý, bao gồm cả trang sức giá trị, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đặt chân đến Mỹ, cô phát hiện vali đã bị mở khóa - bên trong chỉ còn lại hai chiếc vòng bạc. Nữ fashionista cho biết bản thân “bàng hoàng và mất bình tĩnh” khi phát hiện sự việc, vì toàn bộ số trang sức vàng đều là vật dụng cô dự định sử dụng cho các buổi chụp hình và tham dự sự kiện trong khuôn khổ Victoria’s Secret Fashion Show.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ sự cố bị móc va li trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)