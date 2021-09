Quỳnh Anh - Erik gửi ngàn lời yêu 'Sing for Life - Sing for Love'

Sing for Life - Sing for Love là dự án nghệ thuật do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Tình nguyện quốc gia phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. Phú Trần là tổng đạo diễn kiêm đạo diễn hình ảnh cho chương trình.

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ số tiền gây quỹ trong tập 5 sẽ được dùng để mua trang thiết bị y tế và các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu, trao tặng cho đội ngũ y bác sĩ cũng như lực lượng khác ở tuyến đầu chống dịch trên toàn quốc.

Sau những tập đầu tiên, chương trình đã nhận được gần 2 tỉ đồng bao gồm hiện vật và tiền mặt của các nhà hảo tâm và cộng đồng. Trung tâm Tình nguyện quốc gia đã tiếp nhận những đóng góp này và gửi tới người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng như đội ngũ y bác sĩ, lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.

