Quyết toán thuế mãi không xong, doanh nghiệp nói cán bộ thuế không hiểu vấn đề

Cơ quan Nhà nước mong doanh nghiệp thông cảm

“Tôi không nói tất cả, nhưng riêng cán bộ phụ trách hồ sơ quyết toán thuế của công ty chúng tôi dường như không hiểu rõ đặc thù ngành nghề. Do đó, cán bộ không thể trả lời hoặc hỗ trợ chúng tôi các vấn đề có liên quan”.

Thông tin trên được bà Phan Thị Hồng Diễm, Công ty CP Công nghệ Titan (TPHCM) phản ánh tại hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố” tổ chức tại TPHCM ngày 10/10.

Trả lời ý kiến doanh nghiệp về năng lực của cán bộ thuế, ông Nguyễn Duy Khiêm, Phó phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế (Thuế TPHCM), nêu lý do, ngành thuế đang có sự thay đổi, từ “quản lý theo chức năng kết hợp với đối tượng” sang “quản lý theo đối tượng kết hợp với chức năng”. Một số công chức thuế trước đây làm việc theo chức năng nên chỉ biết giải quyết một công đoạn công việc nhất định.