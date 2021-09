Quyết rời bỏ người đàn ông giàu có để trút hẳn gánh nặng đeo 3 năm

Rồi tôi được cứu... Khi choàng tỉnh tôi quyết định rời bỏ "con người hoàn hảo" ấy, rời bỏ hẳn ông chồng giàu có với xe hơi, biệt thự, 1 vườn hồng và hàng chục tỉ trong ngân hàng để chọn cách ra đi tay trắng và bình an, để trút hẳn một gánh nặng đeo 3 năm. Mọi người đã bảo tôi điên rồ, nhưng anh ta nếu thương vợ thì đã chẳng sống tệ như thế, không phản bội và cắm cho tôi cái sừng như thế.

Cơn ác mộng đã qua đi, giờ tôi trở lại cuộc sống độc thân, được ăn uống theo sở thích, được mặc váy áo theo ý mình. Được đi du lịch, leo núi, cắm trại, chơi những môn mới (mà trước đó bị chê bôi, cấm cản). Giờ tôi mới được sống lại là chính mình, cảm thấy rõ hoá ra vứt đi một người đàn ông tệ bạc với mình như trút đi được một gánh rất nặng và đau thương.

Sau 5 năm ly hôn tôi có một người là trai tân quan tâm, ân cần chu đáo đến với tôi. Nhưng tôi thấy sợ lắm khi xây dựng một gia đình, sợ mình không xứng đáng và trốn tránh. Cho đến khi người đó kiên quyết đến gặp tôi, mong tôi quyết định xây dựng gia đình mới. Tôi phải làm sao bây giờ?

Lời khuyên của chuyên gia tư vấn Hôn nhân - Gia đình Tuệ An:

Câu chuyện của người phụ nữ trên cho thấy chị ấy tìm cách để yêu bản thân mình thì không có gì là sai lầm, nhưng chị ấy sẽ sai lầm và thất bại thực sự khi:

- Chị ấy mới đổ vỡ hôn nhân một lần đã vội cho rằng có số phận hẩm hiu, đen bạc, không có được thứ gọi là hôn nhân hạnh phúc - nên chọn cách ra đi tay trắng và sống một mình để được thoải mái, bình an. Trong khi một cuộc hôn nhân tan vỡ do rất nhiều lý do, là quyết định của hai người.