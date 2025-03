Quyết định để đời của người cha dân tộc Nùng khi biết con trai chết não

Cụ thể, anh C.G.C. (34 tuổi, dân tộc Nùng) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định nỗ lực cấp cứu nhưng tình trạng của anh C.G.C. không có dấu hiệu phục hồi.

Sau khi được tư vấn, gia đình anh C. đã đồng ý hiến tim, gan, thận để cứu 5 người bệnh suy tạng. Tâm sự với đội ngũ y, bác sĩ, ông C.P.L. (dân tộc Nùng, cha anh C.) chia sẻ, “đây là sự mất mát lớn lao nhưng chúng tôi cố nén nỗi đau đồng thuận hiến tạng. Cháu ra đi, song mong người bệnh khác được sống tiếp, đó cũng là niềm an ủi với gia đình”.

Tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế lập tức kích hoạt ê kíp nhận điều phối tạng. Các bác sĩ của bệnh viện được cử vào phối hợp cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để nhận tạng.