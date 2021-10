Quyết bỏ diễn cầm mic, Sam 'quay xe' chỉ sau bài độc nhất

Nhưng nhiều khán giả cho rằng Ký Ức Trong Màn Đêm sử dụng quá "liều" autotune nên giọng hát của Sam bị biến đổi nhiều so với giọng nói thực tế.

Your browser does not support the video tag.

Màn trình diễn Ký Ức Trong Màn Đêm của Sam

Cũng cùng năm 2011, Sam cho biết về kế hoạch lấn sân ca hát: "Ca hát là niềm đam mê lớn nhất của Sam. Kế hoạch đi hát được Sam ấp ủ rất lâu rồi. Thời gian vừa qua, Sam dành rất nhiều thời gian học luyện thanh, vũ đạo và học thêm nhiều thứ phục vụ sự nghiệp ca hát. Và nay là thời điểm thích hợp nhất.