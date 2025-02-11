Quyền lực... trên giường

Tôi rất muốn nắm quyền” trên giường, thay vì 'gọi dạ bảo vâng' từ chồng như trước tới giờ. Hãy cho tôi một lời khuyên hơn thiệt…

H.Dung (TPHCM)

Ảnh minh họa

Dù muốn dù không, mọi cặp đôi đều nhận ra: luôn tồn tại một 'ảnh hưởng' hay thẳng thừng là một quyền lực ngự trên giường. Quyền lực này có thể rõ mồn một, trong tay ông hay bà, nhưng cũng lắm khi khá mơ hồ.

Hãy bắt đầu với 'ảnh hưởng' nắm bắt được. Hẳn nhiên đa phần quyền 'chỉ trỏ' thuộc về các ông; còn màn đổi ngôi từ ông sang bà, ngày xưa hơi biệt lệ, nhưng nay thì không có gì hiếm hoi. Cần mở ngoặc việc trao chiếc 'quyền trượng' này không hoàn toàn mang ý nghĩa hất cẳng hay truất phế, mà có thể đơn giản đó là cách ông 'buông rèm nhiếp chính' hay chia sẻ quyền sát cánh cho bà.

Hơn nữa, chẳng hạn, một ông chồng trông nắm trong tay sinh sát, nhưng thật tình đang dõi theo ánh mắt hài lòng của vợ mà chứng tỏ. Tương tự, nếu người cầm cương là các cô các bà, thì vẻ 'ăn tươi nuốt sống' có khi không thật sự phản ảnh sự chuyên chế của cô ta mà thực bụng đang chiều theo bóng tùng quân.

Dù ông hay bà ngồi trên ngai, thì xét tổng thể đây chẳng phải vấn đề gì lớn, bởi rốt cuộc thì tình dục phải được vận hành dưới một sự lèo lái. Chỉ phiền khi 'ảnh hưởng' thật sự lại nằm trong… tay kẻ khác. Chẳng hạn, một ông chồng gắng đoạt về quyền khuynh loát chẳng qua để che giấu tội 'ăn mảnh' ngoài vợ ngoài chồng, như thế thì quyền lực nằm trong tay 'phòng nhì', dù cô ấy không hề có mặt trên giường.

Thứ 'quyền lực' này đôi khi còn được thể hiện dưới một áp lực đặc biệt. Chẳng hạn, nhận nghiêm lệnh kiếm bằng được thằng cháu đích tôn từ bên nội, nên ông chồng phải ra sức cầm tay chỉ việc vợ nhà, nên chung quy do bà mẹ chồng cầm cân nảy mực.

Cám cảnh hơn là cảnh những đôi vợ chồng phải tuân theo các phác đồ chữa chạy cho chăn chiếu ốm đau, nên rốt cuộc sinh sát nằm trong tay các 'thang thuốc'.

Vòng vo thì rốt cuộc đặt vấn đề 'quyền lực' ở đây để làm gì? Xin thưa, chuyện tình dục phải có chỉ huy, chỉ hiềm khi chiếc gậy chỉ huy thay vì dẫn dắt, lại trở đầu thọc bánh xe chính chăn chiếu thì mời phải bàn. Chẳng hạn, một anh chồng mê mải đẹp lòng vợ, sẵn lòng xem quyền lợi của mình là hạng hai, nên rốt cuộc giường chiếu rơi vào cảnh khập khiễng.

Kết bài, bạn thân mến, ai nắm quyền cũng được, miễn là tình dục vận hành tốt. Tại sao bạn không nghĩ: bấy lâu ông chồng chuyên chế của bạn cố làm thế để giữ cho giường chiếu tồn tại, bởi ông dư hiểu trao quyền đó cho vợ là hỏng việc?

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn