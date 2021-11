Quyền Linh bức xúc tin "nhiễm covid-19 cùng con gái, phải thở máy"

Your browser does not support the audio element.

Tối 28/11, Quyền Linh livestream chứng minh mình vẫn khỏe mạnh, không mắc Covid-19 như tin đồn thất thiệt. Theo nam MC, cả ngày hôm qua, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm và chia buồn từ người thân, bạn bè và khán giả khi trên mạng xuất hiện tin đồn "Quyền Linh mắc Covid-19, phải thở máy nhiều ngày nay".

MC Quyền Linh livestream phủ nhận thông tin mình và con gái mắc Covid-19 (Ảnh chụp màn hình).

"Sáng tới giờ mọi người gọi Linh quá trời luôn, thông tin là Quyền Linh bị Covid đúng không? Thấy trên mạng đăng là Quyền Linh thở máy nữa. Cảm ơn tình cảm yêu thương, chia sẻ và động viên của mọi người, có… chia buồn với Quyền Linh nữa.