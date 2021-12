Quyền Linh, bố con Xuân Bắc tham gia "Chào năm mới - Hành trình nhiệm màu"

Your browser does not support the audio element.

Chào năm mới - Hành trình nhiệm màu sẽ truyền tải tinh thần nỗ lực, sự chia sẻ, đặc biệt là những tấm gương hi sinh vì cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 thông qua chương trình nghệ thuật phát sóng trên kênh VTV1 vào ngày đầu năm mới 2022.

Điểm nhấn của chương trình là phần trao giải cho tác phẩm, cá nhân xuất sắc nhất của 11 hạng mục giải thưởng Ấn tượng VTV 2021: Dẫn chương trình ấn tượng, Nghệ sĩ ấn tượng, Diễn viên nam ấn tượng, Diễn viên nữ ấn tượng, Phim truyền hình ấn tượng, Phim tài liệu ấn tượng, Hình ảnh thời sự ấn tượng, Chương trình giải trí ấn tượng, Chương trình văn hóa - thể thao ấn tượng, Chương trình dành cho trẻ em ấn tượng và Chương trình của năm.