Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố không tuân lệnh thiết quân luật mới

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, bộ này và quân đội sẽ không tuân thủ bất kỳ mệnh lệnh nào nhằm triển khai thiết quân luật nếu chúng được ban hành một lần nữa. Phát biểu tại một cuộc họp báo khẩn cấp hôm nay (6/12), Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon-ho nhấn mạnh: "Những tin đồn lan truyền sáng nay về các dấu hiệu của việc tuyên bố thêm một lệnh thiết quân luật nữa là không đúng sự thật. Ngay cả khi có lệnh ban hành thiết quân luật mới, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) sẽ không bao giờ chấp nhận”. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon-ho tại cuộc họp báo khẩn ở Seoul ngày 6/12. Ảnh: Yonhap Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Kim có phát biểu trên sau khi các nhà lập pháp đối lập bày tỏ lo ngại về khả năng này tiếp sau suy đoán của Trung tâm Nhân quyền quân đội, viện dẫn thông tin nhiều đơn vị quân đội đã được lệnh chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, một quan chức quân đội Hàn Quốc chia sẻ với các phóng viên rằng, binh lính hiện không nhận được mệnh lệnh đặc biệt nào về việc di chuyển ra khỏi các đơn vị của mình. Quan chức này lưu ý thêm, nhà chức trách đang xác minh xem có nên áp dụng các biện pháp bổ sung hay không. Ông Kim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đảm nhận vai trò quyền Bộ trưởng Quốc phòng sau khi người tiền nhiệm Kim Yong-hyun, người được cho đã đề xuất tổng thống ban bố tình trạng thiết quân luật, xin từ chức. Ông Kim đã xin lỗi công chúng vì những lo ngại về tình trạng hỗn loạn do thiết quân luật và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với bên công tố trong các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề này. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng ban hành lệnh cấm quân đội và các tổ chức liên quan loại bỏ, che giấu và thao túng các tài liệu về thiết quân luật, đồng thời kêu gọi họ hợp tác chặt chẽ với các cuộc điều tra do bên công tố và cảnh sát dẫn đầu. Ông Kim cho biết thêm, quân đội chỉ có thể di chuyển khi nhận được sự cho phép của lãnh đạo JCS. Ông cam kết quân đội sẽ nỗ lực bảo vệ sự an toàn và cuộc sống hàng ngày của người dân trong khi vẫn duy trì tư thế sẵn sàng vững chắc. Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp và Lập pháp Quốc hội Hàn Quốc cuối ngày 6/12, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim tiết lộ bộ của ông đang cân nhắc liệu có nên cách chức Chỉ huy Cơ quan phản gián Yeo In-hyung hay không. Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã đình chỉ công tác và cấm xuất cảnh với ông Yeo, Tư lệnh Bộ chỉ huy bảo vệ thủ đô Lee Jin-woo và Tư lệnh Bộ chỉ huy đặc nhiệm Lục quân Kwak Jong-keun vì dính líu đến việc thực thi lệnh thiết quân luật. Cả 3 người đã nhận quyết định đình chỉ công tác và thuyên chuyển sang những đơn vị khác.