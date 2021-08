Quý tử Hòa Minzy tiết lộ bố khóc vì nhớ 2 mẹ con mùa dịch

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bé Bo có loạt hành động "đốn tim" cư dân mạng (Nguồn: Youtube nhân vật)

Không chỉ tích cực khích lệ tinh thần bố Minh Hải, bé Bo còn biết quan tâm, lo lắng cho nhiều người khác: “Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha. Cố gắng lên nha", cậu bé lém lỉnh hô to trong clip.

Vừa thông minh lại hiểu chuyện, thế này bảo sao cư dân mạng cứ đổ rầm rầm trước cậu bé này. Sau khi xem xong clip, bạn trai Hòa Minzy lại bật khóc vì xúc động.