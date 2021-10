Quý tử Hòa Minzy có hành động khiến netizen 'tan nát cõi lòng'

Mới đây, Hòa Minzy đăng tải clip thể hiện bài hát Hãy Để Con Lo dành tặng mẹ mình. Được biết, đây là bài hát mà cô đặt riêng nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của mẹ vất vả chăm lo gia đình.

Clip Hòa Minzy tung ca khúc mới tặng mẹ

Đặc biệt, điều gây chú ý hơn cả là bé Bo một lần nữa trở thành "cameo" chiếm trọn spotlight. Con trai cưng cổ vũ mẹ Hòa hát bằng pháo tay kèm màn múa phụ họa nhiệt tình theo từng điệu nhạc du dương.