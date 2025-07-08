Quy trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học mà thí sinh cần biết

07/08/2025 13:20

Từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD&ĐT phối hợp với các trường thực hiện 6 lượt lọc ảo toàn quốc để xác định nguyện vọng xét tuyển đại học cao nhất của mỗi thí sinh, tránh trùng chỉ tiêu.

nguyện vọng xét tuyển đại học (3).png
            Quy trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học mà thí sinh cần biết
