Quy trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học mà thí sinh cần biết

Từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD&ĐT phối hợp với các trường thực hiện 6 lượt lọc ảo toàn quốc để xác định nguyện vọng xét tuyển đại học cao nhất của mỗi thí sinh, tránh trùng chỉ tiêu.