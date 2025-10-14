Quy trình giao dịch không cần công chứng, xác nhận độc thân diễn ra thế nào?

Đây là nội dung đang được Bộ Công an xây dựng trong dự thảo Nghị quyết về bỏ thủ tục công chứng, xác định tình trạng hôn nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông với các trường hợp đã số hóa, làm sạch dữ liệu.

Theo đó, khi giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất và Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, đăng ký sang tên quyền sở hữu phương tiện giao thông, người dân sẽ không cần công chứng hợp đồng, không cần xác nhận tình trạng hôn nhân hay xuất trình bản sao giấy tờ cá nhân.

Trong các giao dịch mua bán nhà, đất người dân vẫn phải xin cấp xác nhận tình trạng hôn nhân, xuất trình giấy tờ truyền thống, chưa tận dụng dữ liệu điện tử đã có, phát sinh nhiều bất cập. Ảnh: Hải Thư

Thay vào đó, khi thực hiện các giao dịch này, cá nhân có nhu cầu và cơ quan nhà nước sẽ dựa vào các dữ liệu đã được thu thập, số hóa, chuẩn hóa, xác thực và

lưu trữ trên các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để trích xuất, đối chiếu. Các nguồn dữ liệu gồm:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý (để xác minh nhân thân, tình trạng hôn nhân, nơi cư trú, số định danh cá nhân của công dân);

- Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Bộ Tư pháp quản lý (dữ liệu đăng ký kết hôn, ly hôn, khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân);

- Cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý (dữ liệu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất);