Quỹ Nhà ở quốc gia để 'xoay chuyển' cục diện thị trường BĐS sẽ hoạt động ra sao?

Tiết kiệm nguồn lực

Theo dự thảo Nghị định về thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ Nhà ở quốc gia và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, việc thành lập và địa vị pháp lý và hoạt động của Quỹ Nhà ở quốc gia theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm Quỹ Nhà ở Trung ương, Quỹ Nhà ở địa phương. Mục tiêu, chức năng hoạt động của quỹ là đầu tư xây dựng, tạo lập nhà ở để cho thuê theo quy định.

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Nhà ở Trung ương được hình thành từ vốn ngân sách nhà nước, tiếp nhận nguồn hỗ trợ tự nguyện, nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Dự thảo nghị định đã phân quyền toàn bộ cho địa phương trong việc thành lập, quyết định tỷ lệ trích số tiền và mức vốn điều lệ ban đầu, vốn điều lệ bổ sung vào quỹ nhà ở địa phương. Quỹ trực tiếp quản lý, vận hành nhà ở hoặc thuê đơn vị quản lý vận hành.

Bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, quỹ nhà ở sẽ giải bài toán đau đáu quỹ đất xây dựng. Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nỗ lực triển khai hai nhiệm vụ về xây dựng nghị định Quỹ nhà ở Quốc gia và Trung tâm giao dịch bất động sản.