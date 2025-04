Quý I/2025: người dùng Việt tìm kiếm thông tin sáp nhập tỉnh thành, lừa đảo Campuchia, giới trẻ đu trend ‘sít rịt’ và ‘quả quýt’

AI bùng nổ mạnh mẽ

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt là các công cụ AI chat. Bên cạnh ChatGPT, “DeepSeek” và “Grok” vươn lên như hai đối thủ đáng gờm với mức tăng trưởng tìm kiếm lần lượt đạt 274.686% và 9.080%.

Từ lóng: Cộng đồng mạng đua nhau “bóc trúng sít rịt lè khe”

Giới trẻ Việt tiếp tục sáng tạo ngôn ngữ với loạt từ lóng như “Joke of the Day”, “cơm nước gì chưa người đẹp” và “sít rịt lè khe”. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm “Joke of the Day” tăng 44.545%, phản ánh trào lưu đố vui trên mạng xã hội.

Từ lóng “sít rịt” (biến thể của “secret”) bùng nổ mạnh mẽ, với lượng tìm kiếm tăng 4.355%. Cụm từ “bóc trúng sít rịt” mô tả sự may mắn khi mua hộp bí ẩn, trong khi “sít rịt lè khe” diễn tả những tình huống xui rủi đầy bất ngờ.

Giải trí: Bùng nổ phim gia đình Việt, phim truyền hình Hàn thay đổi xu hướng

Phim truyền hình Việt Nam về đề tài gia đình thu hút sự quan tâm lớn, trong đó “Cha tôi người ở lại” gây chú ý khi là phiên bản Việt hóa của “Lấy danh nghĩa người nhà”. Phim khai thác câu chuyện tình thân, tạo sự đồng cảm mạnh mẽ với khán giả.

Trong khi đó, thị trường phim truyền hình Hàn Quốc chứng kiến sự dịch chuyển khỏi đề tài tài phiệt, nhường chỗ cho những câu chuyện gần gũi, nhân văn hơn. Tiêu biểu là “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”, bộ phim khắc họa tình yêu và gia đình trên đảo Jeju, chinh phục khán giả bởi sự chân thực và sâu lắng.