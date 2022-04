Quý I/2022, PVFCCo công bố kết quả ấn tượng, ra mắt sản phẩm mới

Trong bối cảnh thị trường và nguồn cung phân bón thế giới cũng như trong nước có những biến động phức tạp, khó lường, từ cuối năm 2021, PVFCCo xác định tập trung chuẩn bị tốt các nguồn lực đầu vào để đảm bảo vận hành sản xuất liên tục.

Do vậy, trong cả quý I/2022, các nhà máy đều hoạt động an toàn, ổn định, đạt công suất tối đa, chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Tổng sản lượng đạt khoảng 282.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ấn tượng nhất là NPK Phú Mỹ với sản lượng trên 41 ngàn tấn, đạt 119% kế hoạch quý I, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021.