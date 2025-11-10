Quy hoạch và hạ tầng là 'chìa khóa' cân bằng thị trường nhà ở TP.HCM

Theo bà Hương, vấn đề sở hữu nhà hoặc giải quyết nhu cầu nhà ở không chỉ nằm ở khả năng chi trả của người mua, mà là câu chuyện hoạch định chính sách kinh tế xã hội của quốc gia. Nhà nước không thể trực tiếp can thiệp vào chiến lược giá bán của doanh nghiệp bất động sản. Thay vào đó, nên tác động bằng tháo gỡ pháp lý, quy hoạch các vùng kinh tế mới và đầu tư hạ tầng để thúc đẩy quá trình đô thị hóa đồng đều hơn nhằm kéo giãn dân.

Theo phân tích của các chuyên gia, bài toán nhà ở tại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM vẫn còn nhiều thách thức. Dưới góc nhìn thị trường, bà Cao Thị Thanh Hương - Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu tại Savills Việt Nam cho rằng, thị trường nhà ở TP.HCM hiện vẫn tăng trưởng nhờ nhu cầu ở thực bền vững và hạ tầng phát triển. Song, những yếu tố nền tảng như quy hoạch, thủ tục và cơ chế hỗ trợ tài chính mới là chìa khóa quan trọng giúp cân bằng cung - cầu và kiểm soát giá nhà trong dài hạn.

Theo bà Liên, khách hàng hiện nay được đánh giá cởi mở hơn trong việc tìm hiểu dự án, nhưng vẫn duy trì tâm lý thận trọng khi quyết định xuống tiền. Người mua ngày càng quan tâm đến tính pháp lý, tiến độ, uy tín chủ đầu tư và tiềm năng hạ tầng khu vực.

“Đây là bài học xương máu của nhiều quốc gia. Muốn giãn dân thành công thì phải bắt đầu từ hạ tầng và đô thị hóa. Khi quy hoạch kinh tế - xã hội gắn với hạ tầng, việc bố trí quỹ đất ở dọc các trục giao thông sẽ giúp cả nhà ở thương mại và xã hội được triển khai nhanh hơn, đa dạng hóa nguồn cung cho người mua”, bà Hương nói.

Cùng với hạ tầng, các chính sách hỗ trợ tài chính cũng là trụ cột quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở. Trong đó, đề án thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia đang được nghiên cứu và dự kiến triển khai trong thời gian tới được các chuyên gia đánh giá là mô hình tạo ra lợi ích hai chiều.

Người mua được hỗ trợ tài chính hợp lý, còn doanh nghiệp có động lực tham gia phát triển nhà ở vừa túi tiền. Khi hai phía cùng hưởng lợi, thị trường sẽ tiến tới trạng thái cân bằng và bền vững hơn.

“Nếu muốn giải quyết tận gốc bài toán nhà ở, cần nhìn nhận đây là câu chuyện chính sách và quy hoạch chứ không phải chỉ đơn thuần là câu chuyện kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường”, bà Hương nói.

Ngày 1/7/2025, TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra một chương hoàn toàn mới trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là cuộc tái cấu hình toàn diện không gian phát triển - nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước cùng hội tụ để kiến tạo một không gian đô thị liên kết, quy mô và tầm vóc chưa từng có.



Trên nền tảng ấy, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã xác lập tầm nhìn mới cho Thành phố là trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.



Không gian phát triển sẽ được tổ chức lại theo tư duy “một trung tâm, ba vùng, một đặc khu”, tối ưu hóa chia sẻ lợi thế so sánh của từng khu vực hội tụ các điều kiện để trở thành siêu đô thị đa trung tâm phát triển theo ba hành lang, với năm trụ cột chiến lược.