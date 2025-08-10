Quy hoạch phổ tần số: Mở ‘dải vàng’ cho 6G, Wi-Fi 7 và Internet vệ tinh

Băng tần 5925–6425 MHz dành cho Wi-Fi 6E/7. Đây là xu thế toàn cầu khi nhiều nước đã mở băng tần trên cho Wi-Fi tốc độ siêu cao. Quy hoạch lần này giúp người dân, doanh nghiệp Việt Nam được hưởng hạ tầng Wi-Fi thế hệ mới, phục vụ kết nối băng rộng, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và đời sống.

Băng tần 600 MHz được quy hoạch cho di động sau khi truyền hình số mặt đất dừng sử dụng. Đây là dải tần thấp, phủ sóng xa, phù hợp cho mở rộng vùng phủ 5G/6G toàn quốc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

Các chuyên gia cho rằng, quy hoạch mới này tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ công nghệ vệ tinh. Băng Ka dành cho vệ tinh địa tĩnh (Vinasat mới), mở rộng dung lượng phục vụ thông tin vệ tinh, phù hợp với chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

Vệ tinh phi địa tĩnh (LEO/NGSO): Lần đầu tiên được bổ sung quy định đưa vào quy hoạch chính thức, tạo tiền đề cho hạ tầng viễn thông hiện đại dựa trên công nghệ thông tin vệ tinh quỹ đạo tầm thấp; đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đã cho thí điểm các hệ thống như Starlink.

Một điểm mới đáng chú ý là sự điều chỉnh linh hoạt các dải tần 700/800/900 MHz. Thay vì “quy định cứng” toàn bộ băng tần cho thông tin di động IMT công cộng như trước, quy hoạch mới mở ra khả năng chia sẻ, kết hợp giữa hệ thống thông tin di động và các hệ thống thông tin vô tuyến khác.

Quy hoạch phổ tần số lần này là bước hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển hạ tầng số, làm chủ các công nghệ chiến lược. Tài nguyên tần số – tuy vô hình nhưng hữu hạn – nay được quy hoạch lại một cách khoa học, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế, trở thành nền móng cho hạ tầng số dung lượng lớn, tốc độ cao, phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg không chỉ kế thừa Quyết định 71/2013/QĐ-TTg, mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới: Việt Nam chủ động quản trị không gian tần số vô tuyến điện – nguồn lực chiến lược trong kỷ nguyên số - sẵn sàng cho những bước nhảy vọt về công nghệ và khẳng định vị thế trên bản đồ số toàn cầu.