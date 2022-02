Quy định phòng dịch Covid-19 của Việt Nam 'dễ thở' với khách nhập cảnh

Trước thông tin Việt Nam dỡ bỏ hạn chế, mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ ngày 15/2, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Thành viên Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch của TP.HCM, bày tỏ sự vui mừng và đồng thuận.



Trước đây, người nhập cảnh mắc Covid-19 được chuyển về Bệnh viện Dã chiến 12.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ. Chúng ta phải làm quen với việc sống chung an toàn với Covid-19, không phải Zero Covid hay Zero Omicron".



"Mở lại đường bay quốc tế không gây hệ lụy lớn về dịch nhưng có hiệu quả rất lớn trong phục hồi kinh tế. Quan sát tình hình vừa qua, tôi nhận thấy Việt Nam có thể đối phó được với biến thể Omicron. Vấn đề là đừng để Omciron lây lan quá nhanh chứ không thể ngăn hoàn toàn được”, PGS Dũng bày tỏ.



Theo vị chuyên gia này, hiện nay, các quy định về phòng dịch Covid-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam khá “dễ thở” so với nhiều quốc gia khác.



Ông lấy ví dụ, với nước Mỹ, khách nhập cảnh cần phải tiêm đủ số mũi vắc xin Covid-19 và có xét nghiệm âm tính trong vòng 1 ngày trước khi bay. Sau khi đến Mỹ, người nhập cảnh phải tự cách ly trong vòng 7 ngày, thực hiện xét nghiệm ở ngày thứ 3 và 5.



Với Singapore, quy định còn khó hơn. Người Việt Nam không thể đến Singapore du lịch vào thời điểm này. "Nếu có lý do thì có thể đến, nhưng phải xét nghiệm trước khi bay, phải cách ly ở khách sạn trong 7 ngày và phải xét nghiệm âm tính trước khi ra khỏi khu cách ly", ông dẫn chứng.