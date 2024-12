Quy định mới về các trường hợp có thể bị thu hồi tên miền '.vn'

Kể từ ngày 25/12, khi Nghị định 147 chính thức có hiệu lực, người sở hữu tên miền '.vn' có thể bị thu hồi trong một số trường hợp cụ thể. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2024/NĐ-CP (Nghị định 147) về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định đã bổ sung, hướng dẫn chi tiết một số quy định mới về quản lý tài nguyên Internet tại Luật Viễn thông sửa đổi 2023. Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Nghị định 147 bao gồm các quy định về quản lý tài nguyên Internet như quy hoạch, phân bổ, cấp, đăng ký, sử dụng thu hồi quyền sử dụng, hoàn trả tài nguyên Internet. Bên cạnh đó là các hướng dẫn chi tiết khi giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam '.vn'. Nghị định 147 cũng có các quy định về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền và trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX. Thống kê về số lượng tên miền quốc gia ".vn". Số liệu: VNNIC Một trong những quy định đáng chú ý về quản lý tài nguyên Internet là việc tạm ngừng hoạt động, thu hồi tên miền “.vn”. Theo quy định mới, tên miền “.vn” có thể bị tạm ngừng hoạt động trong một số trường hợp cụ thể. Cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể yêu cầu tạm ngừng hoạt động tên miền để ngăn chặn các hành vi sử dụng tên miền nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Tương tự, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có thể yêu cầu tạm ngừng tên miền để thực thi các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm. Tên miền “.vn” cũng có thể bị tạm ngừng nếu thông tin đăng ký không chính xác, không xác định được chủ thể, hồ sơ không đầy đủ hoặc tên miền đăng ký không đúng quy định. Nếu người sở hữu không nộp đủ phí duy trì dịch vụ, tên miền “.vn” cũng có thể bị tạm ngừng hoạt động. Theo Nghị định 147, tên miền ".vn" có thể bị thu hồi trong một số trường hợp cụ thể. Việc thu hồi có thể được thực hiện theo yêu cầu từ quyết định, bản án hoặc phán quyết giải quyết tranh chấp của cơ quan có thẩm quyền. Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng có quyền quyết định thu hồi tên miền vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hoặc do không còn phù hợp quy hoạch tài nguyên Internet. Ngoài ra, tên miền có thể bị thu hồi theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc yêu cầu từ cơ quan điều tra để ngăn chặn các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Bộ TT&TT đang muốn phổ cập tên miền ".vn" tới người trẻ thông qua chương trình hiện diện trực tuyến an toàn, tin cậy cùng tên miền quốc gia. Ảnh: TĐ Việc không nộp đủ phí duy trì sử dụng trong thời hạn quy định cũng là lý do để thu hồi tên miền. Tên miền còn bị thu hồi trong trường hợp thông tin đăng ký không chính xác, không đúng quy định, chủ thể tên miền không còn tồn tại mà không có sự chuyển quyền sử dụng hợp lệ hoặc không nộp đủ phí duy trì sử dụng trong thời hạn quy định. Tên miền ".vn" là tài nguyên Internet quốc gia, đại diện cho hình ảnh của Việt Nam trên bản đồ Internet thế giới. Theo số liệu của Bộ TT&TT, đến hết tháng 8/2024, tổng số lượng tên miền ".vn" lũy kế đạt hơn 618.000 tên miền, với 10 nhà đăng ký tên miền trong nước và 6 nhà đăng ký nước ngoài đang hoạt động.