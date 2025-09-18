Quy định mới của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Quy định số 368 thay thế Kết luận số 35 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư. So với Kết luận số 35, quy định mới đã bổ sung thêm chức danh Thường trực Ban Bí thư vào danh mục lãnh đạo chủ chốt.

Các chức danh lãnh đạo cấp cao gồm ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. So với Kết luận số 35, quy định mới bổ sung thêm chức danh Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11. Ảnh: TTXVN

Các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Quy định số 368 đưa ra 2 bậc với chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, giảm 1 bậc so với Kết luận 35.