Quy định gây tranh cãi của Volkswagen khi 'khóa' động cơ, bắt khách hàng trả phí

Theo The Sun, hãng Volkswagen vừa đưa ra chính sách mới cho dòng xe điện ID.3 Pro và ID.3 Pro S tại thị trường Anh. Theo đó, người dùng các dòng xe điện này chỉ được sử dụng mức công suất tiêu chuẩn là 201 mã lực, dù động cơ thực tế có khả năng đạt công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm.

Nếu muốn khai thác toàn bộ sức mạnh động cơ, chủ xe phải trả thêm cho hãng số tiền là 16,5 bảng mỗi tháng (xấp xỉ 530 nghìn đồng/tháng). Ngoài ra, khách hàng có thể thanh toán 165 bảng mỗi năm (xấp xỉ 5,3 triệu đồng) hoặc 649 bảng trọn đời (khoảng 20,8 triệu đồng) để được "mở khoá" động cơ.