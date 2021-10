Quỹ điện ảnh thế giới: Kinh nghiệm về cách vận hành và rủi ro

Thật ra, Chính phủ Thái khi đó cũng có cái lý của họ khi khoản tài trợ này là một phần của gói kích thích "nền kinh tế sáng tạo" (Strong Thailand), vì vậy các dự án được coi là có giá trị kinh tế sẽ được ưu tiên. Như với The Legend of King Naresuan , phim dự kiến ​​sẽ trả lại 50 triệu bạt cho quỹ từ doanh thu.

Quỹ điện ảnh tuy có thể được coi là một hình thức đầu tư, nhưng phải tính đến nhiều mặt đặc thù của nó. Năm 2010, cộng đồng làm phim Thái Lan xảy ra tranh cãi khi Chính phủ Thái rót đến 200 triệu bạt vào bộ phim sử thi The Legend of King Naresuan , khiến các nhà làm phim độc lập cảm thấy “tủi thân” và nghĩ rằng mình không được quan tâm, khi có 295 dự án khác đã được trình để được hỗ trợ mà bị “bỏ lơ”.

Trong khi đó, bộ phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul được tài trợ 3,5 triệu bạt, dù đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Cannes, nhưng chắc chắn những phim kiểu vậy sẽ không thể tạo nên được thành tích như The Legend of King Naresuan, như trả lại 1 phần tiền thu về vào quỹ. Nhưng nếu thành lập quỹ điện ảnh mà chỉ tính đến chuyện sinh lời, sẽ rất khó để cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị độc đáo, mang về nhiều giải thưởng tầm cỡ quốc tế.

Bên cạnh đó, những cá nhân được lựa chọn trở thành đầu não của một quỹ điện ảnh, đóng vai trò thẩm định, đánh giá để đầu tư, thì ngoài sở hữu chuyên môn, nên có tinh thần “lăn xả” và nhiệt huyết để đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ đi tới cuối con đường – tức là tác phẩm có thể ra mắt công chúng một cách thuận lợi.

Thomas Verdi – nhà sản xuất người Mỹ, cũng là người sáng lập ra Quỹ The Film Fund chia sẻ, anh từng phải vật lộn rất nhiều để xin tài trợ cho các dự án phim độc lập của mình khi mới bắt đầu làm phim. Anh nhanh chóng biết rằng các nhà làm phim có uy tín đã thống trị hầu hết các cuộc thi và cơ hội tài trợ. Sau này, The Film Fund sẵn sàng chi ra 50.000 USD cho các nhà làm phim trẻ thực hiện phim ngắn, đó là chưa bao gồm dịch vụ hỗ trợ hậu kỳ hoặc cho thuê thiết bị.

Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul Như Apichatpong Weerasethakul từng phát biểu: quỹ điện ảnh phải phân bổ ngân sách rõ ràng cho mọi quy trình như phát triển kịch bản, sản xuất, chỉnh sửa và hậu kỳ… Nên muốn minh bạch trước Chính phủ, các nhà đầu tư và thậm chí là công chúng, cần có có sự tham gia vận hành và điều phối bởi các cá nhân có chuyên môn cao. Dù sao nếu Chính phủ không “nới lỏng” và điều chỉnh một số điều luật, như kiểm duyệt hay phân loại phim, rất khó để quỹ điện ảnh có thể thu hút những tài năng tham gia, và là tiền đề cho những tác phẩm chất lượng.

Quỳnh Anh