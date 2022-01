"Quỷ ấu dâm" nhiễm HIV đã giao cấu với 6 trẻ em

Đã quan hệ tình dục với nhiều người đồng giới



Ngày 16/1, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Đắc Cường để điều tra hành vi “giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi”.



Theo Thanh Niên, ngày 5/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang bị can Cường đang thuê nhà nghỉ 360 tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính với một học sinh mới 15 tuổi.