Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan sắp thăm cấp nhà nước đến Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22-8-2025.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu. Ảnh: AFP

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bhutan còn rất khiêm tốn. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD/năm (Việt Nam xuất siêu chủ yếu các mặt hàng gỗ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, hàng hóa khác); doanh nghiệp Việt Nam hầu như rất ít có quan hệ thương mại, đầu tư với Bhutan do thị trường nhỏ, điều kiện địa lý không thuận lợi, khó khăn vận chuyển hàng hóa.