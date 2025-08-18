Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Hà Nội

Việt Nam hiện có 2 dự án đầu tư ở Bhutan, với tổng số vốn đăng ký 937.000 USD, được Bhutan đánh giá cao.

Việt Nam và Bhutan còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác, trong bối cảnh Bhutan đang thay đổi chính sách từ khép kín sang mở cửa, thu hút nguồn lực bên ngoài.

Hai bên đang xem xét thiết lập cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao và ký kết một số thỏa thuận hợp tác. Bhutan mong muốn nhập khẩu nhiều hàng hóa Việt Nam hơn nữa, nhất là các mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng, may mặc, thực phẩm, điện tử.

Dự kiến trong chuyến thăm, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường để bàn các biện pháp tăng cường hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Bhutan sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc vương Bhutan cũng sẽ có một số hoạt động quan trọng khác tại Việt Nam.