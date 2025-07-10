Sau nhiều năm quen với hình ảnh “trai đẹp phản diện”, Quốc Trường khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành bác sĩ Trường – một người đàn ông hiền lành, sâu sắc và ấm áp trong "Chị ngã em nâng". Bộ phim không chỉ đánh dấu cú lột xác rõ rệt của anh trên màn ảnh rộng, mà còn mở ra một hướng đi mới trong cách chọn vai và thể hiện cảm xúc.

Tôi muốn thoát khỏi hình ảnh một gã "sở khanh"

Ngay từ khi dự án còn trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản, Quốc Trường đã nhận lời tham gia. Anh cùng đạo diễn Vũ Thành Vinh đã nhiều lần ngồi lại để trao đổi, chỉnh sửa chi tiết nhằm tăng chiều sâu cho nhân vật. Với anh, đây không chỉ là cơ hội thử sức với thể loại mới mà còn là dịp để khán giả thấy một Quốc Trường gần gũi, nhẹ nhàng hơn. “Tôi muốn thoát khỏi hình ảnh một gã ‘sở khanh’ và làm điều ngược lại: trở thành người hiền trên phim,” anh chia sẻ.

Quốc Trường và Lê Khánh

Trong phim, bác sĩ Trường không chỉ là người yêu lý tưởng mà còn mang màu sắc hài hước – điều khiến Quốc Trường gặp không ít áp lực. Anh thừa nhận mình không phải diễn viên hài, nên khi phải diễn những cảnh gây cười, cảm giác lo lắng là điều khó tránh. “Nếu không làm khéo, cả cảnh sẽ gượng gạo. Tôi phải tạo tiếng cười từ tình huống, chứ không được ‘gồng’ để gây cười”, anh nói.

Một yếu tố khác khiến khán giả tò mò là việc Quốc Trường đóng cặp cùng diễn viên Lê Khánh, người hơn tuổi và vốn rất thân thiết với anh ngoài đời. Điều này khiến việc nhập vai trở nên không dễ dàng. “Từ trước tới nay, tôi vẫn xem chị Khánh như một người chị. Ngoài đời, chồng chị ấy cũng rất thân với tôi. Vì thế, khi vào vai người yêu, tôi phải cố gắng ‘quên’ hình ảnh chị ngoài đời để nhìn chị hoàn toàn như nhân vật Thương”, anh kể.

Thử thách lớn nhất đến khi cả hai phải thể hiện những cảnh tình cảm. Với người vốn ít khi đóng cảnh gần gũi, Quốc Trường không tránh khỏi ngại ngùng. “Những cảnh đối thoại thì dễ hơn, còn cảnh tình cảm thì khó vô cùng. May mắn là chị Lê Khánh rất chuyên nghiệp, luôn động viên tôi phải diễn thoải mái, không được ngại ngần. Trong phim cũng không có cảnh quá nóng, chỉ dừng ở mức chạm môi nên tôi bớt áp lực”, anh nói, nở nụ cười nhẹ.

Sự chuyên nghiệp của bạn diễn cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng giúp hai người mang đến cảm xúc chân thực cho khán giả. Những cảnh tình cảm nhẹ nhàng, tinh tế trong "Chị ngã em nâng" được xem là điểm nhấn của phim, vừa thể hiện được nét duyên của Lê Khánh, vừa cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất của Quốc Trường. Anh cho rằng đây là vai diễn giúp mình học được cách tiết chế cảm xúc, biểu đạt nội tâm nhiều hơn thay vì dựa vào ngoại hình hay phong thái mạnh mẽ như trước.

“Làm người hiền trên phim hóa ra lại khó hơn phản diện”, anh nói vui, “vì phải kiểm soát từng ánh mắt, cử chỉ để khán giả tin rằng mình thực sự là một người đàn ông ấm áp, tử tế”.

“Tôi sợ yêu mà phải mang ơn”

Bên cạnh câu chuyện nghề, vai diễn bác sĩ Trường cũng khiến Quốc Trường nhìn lại chính mình trong đời sống riêng. Anh cho rằng nhân vật này sống bằng lòng biết ơn và có phần lụy tình - điều mà anh từng thấy thấp thoáng ở bản thân. Tuy nhiên, khác với bác sĩ Trường, Quốc Trường không tin vào tình yêu xuất phát từ “món nợ ân tình”. “Tôi sợ cảm giác vừa yêu vừa mang ơn. Nếu đã thương thì phải tự nguyện, chứ không vì nghĩa”, anh bộc bạch.

Quốc Trường tại buổi công chiếu phim "Chị ngã em nâng" ở Hà Nội

Khi nói về chuyện tình yêu, nam diễn viên tự nhận mình là người tình cảm, dễ mềm lòng nhưng ngày càng chững chạc hơn. Anh từng chia sẻ: “Thời điểm đóng "Về nhà đi con", vai Vũ khá giống tôi ngoài đời lúc đó. Còn bây giờ, tôi đã trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ năng lượng tích cực và tin vào sự tử tế trong tình cảm”.

Trải qua nhiều biến cố cá nhân, Quốc Trường cho rằng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự thẳng thắn. Anh không thích sự vòng vo hay mập mờ. “Nếu gặp khúc mắc với bạn gái, tôi sẽ nói thẳng thay vì chịu đựng. Tình yêu cần sự cân bằng, nếu một người hy sinh quá nhiều thì sớm muộn cũng rạn nứt”.

Khi được hỏi nếu gặp người yêu không có ý định kết hôn, anh cười khẳng định: “Không có phụ nữ nào mập mờ với tôi đâu. Tôi độc lập, không phụ thuộc vào ai. Nếu đã yêu, tôi sẽ nói rõ ngay từ đầu rằng mình muốn lập gia đình, có con, chứ không yêu chơi”. Với anh, đó không phải sự vội vàng mà là cách sống thực tế, rõ ràng để tránh lãng phí cảm xúc.

Nam diễn viên cũng chia sẻ, trong tình yêu anh không ngại chiều chuộng bạn gái, miễn là những yêu cầu hợp lý. “Nếu bạn gái muốn đi chơi, shopping, tôi sẵn sàng đáp ứng. Nhưng nếu động vào những điều trái đạo đức, tôi sẽ xem lại ngay”, anh nói.

Hiện tại, bên cạnh diễn xuất, Quốc Trường còn dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và quản lý hệ thống quán ăn. Điều đó khiến anh ít xuất hiện hơn trên truyền hình, dù khán giả vẫn mong chờ anh tái xuất sau thành công của "Về nhà đi con". “Tôi không có thời gian như trước. Giờ tôi chỉ nhận phim khi thật sự cân đối được lịch làm việc”, anh thừa nhận.

Dù bận rộn, niềm đam mê diễn xuất trong anh vẫn nguyên vẹn. "Chị ngã em nâng" không chỉ là bộ phim ghi dấu bước ngoặt nghề nghiệp, mà còn là dịp để Quốc Trường khẳng định bản thân trong hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, biết yêu, biết sống thực tế và giữ vững cảm xúc giữa cuộc đời đầy biến động.

“Khán giả đã quen với một Quốc Trường đào hoa, phản diện. Tôi muốn họ thấy một con người khác: nhẹ nhàng hơn, trầm tĩnh hơn nhưng vẫn đầy năng lượng tích cực”, anh nói.